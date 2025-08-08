Глава округа Фрязино проверил ход капремонта стадиона в спортшколе «Олимп»

Спортивная школа «Олимп» в округе Фрязино вошла в программу «Спорт Подмосковья». Центральным объектом стало футбольное поле с искусственным покрытием площадью 8 012 кв. м, оснащенное воротами, трибунами на 224 места и скамейками для запасных игроков. Для комфорта спортсменов предусмотрены две теплые раздевалки. Инфраструктура будет дополнена ограждением за воротами, 6 опорами освещения с 28 светильниками и информационным табло, сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо футбольного поля, будут обустроены универсальные спортивные площадки, зона для сдачи норм ГТО с комплектом тренажеров, а также беговые дорожки и секторы с покрытием EPDM. Дополнительные элементы включают баскетбольные стойки, мини-футбольные ворота и систему водоотведения.

Реализация проекта позволит создать условия для развития массового спорта и подготовки спортсменов в городском округе Фрязино.

«Видим обращения от жителей города по нарушению закона о тишине, провели беседу с подрядной организацией о недопущении нарушения законодательства. При повторном нарушении будут применены дисциплинарные меры. Держу данный вопрос на личном контроле», — отметил глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.