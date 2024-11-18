В Щелкове вручили ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей

В преддверии Нового года, глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и Щелковский городской прокурор Денис Зайцев совместно вручили ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это ежегодная добрая традиция, направленная на поддержку и обеспечение благополучия этой уязвимой категории граждан.

В 2024 году в городском округе Щелково было передано 6 благоустроенных квартир, а еще 12 человек воспользовались сертификатом и приобрели собственное жилье. Эти мероприятия способствуют социальной адаптации и интеграции детей в общество, предоставляя им возможность начать самостоятельную жизнь.

«Пусть это событие станет для каждого отправной точкой во взрослую жизнь! Желаю всем успехов и благополучия», — отметил глава округа Андрей Булгаков.

В прошлом году в городском округе Щелково детям, оставшимся без попечения родителей, было передано 16 благоустроенных квартир, и 3 человека воспользовались сертификатом и приобрели собственное жилье.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.