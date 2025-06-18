Глава Одинцовского округа проинспектировал ход капремонта Голицынской школы № 1

В Голицыно Одинцовского округа продолжается масштабная реконструкция школы № 1 на Пролетарском проспекте. Ремонт стартовал в октябре прошлого года, учеников временно перевели в две другие школы — Кубинскую № 1 и Ликинскую. К середине июня строительная готовность уже превысила 57%. Сейчас идут наружные работы: завершается замена старых окон на стеклопакеты, продолжается облицовка фасада с использованием системы «Текс-Колор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соответствии с графиком ведется монтаж инженерных и слаботочных систем, электрики. На третьем этаже здания уже приступили к отделочным работам, в ближайшее время начнется укладка кафеля. На объекте находятся 81 человек и 1 единица техники. Ход работ проинспектировал глава муниципалитета.

«Значительные изменения ожидают прилегающую территорию. Здесь появится полноценный стадион, который во внеурочное время смогут использовать все жители города. Также обновим парковку и оборудуем скейт-парк, а на месте старой детской площадки установим новые игровые зоны для ребят разных возрастов», — отметил Андрей Иванов.

Обновленная школа откроется 1 сентября. К этому времени учебное заведение оснастят мебелью и техникой, закупка которых идет полным ходом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.