Глава Одинцовского округа обсудил программу капремонта 2026–2028

Региональный форум «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации» прошел в доме правительства Московской области с участием главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Участники обсудили старт трехлетней программы, новые стандарты и контроль качества работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум объединил более 400 человек — глав муниципалитетов, их заместителей по вопросам ЖКХ, руководителей подрядных и управляющих организаций. Основной темой стала реализация масштабной трехлетней программы капитального ремонта и повышение качества работ.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что программа капремонта остается одной из ключевых для Подмосковья. Особое внимание уделят культуре проведения работ и взаимодействию с жителями.

«Для Одинцовского округа эта тема также остается приоритетной. В 2026 году запланирован ремонт 459 элементов в 129 многоквартирных домах — это кровли, фасады, инженерные системы и другие конструкции. Наша задача — контролировать сроки и качество исполнения, чтобы каждый дом после ремонта служил жильцам долгие годы», — отметил Андрей Иванов.

В рамках деловой программы прошли семинары для подрядчиков и руководителей управляющих компаний. Им представили обновленные стандарты, требования к качеству и регламенты контроля сроков. Одновременно работала выставка, посвященная возрождению новых регионов России, деятельности фонда капитального ремонта в Подмосковье и строительному контролю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.