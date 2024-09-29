Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл детский сад № 65 после капремонта

В Одинцово открылся после капитального ремонта по президентской программе детский сад № 65, расположенный по адресу: улица Северная, 22. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с вместе с начальником Управления образования Ольгой Ткачевой, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой, воспитанниками садика, их родителями и педагогами оценил обновленные групповые комнаты и спальни, пищеблок, учебные кабинеты, актовый и многофункциональный спортивный залы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также воспитателей поздравили с профессиональным праздником — Днём работников дошкольного образования. Андрей Иванов, Ольга Ткачева и Нина Гинтова поблагодарили их за труд и терпение в воспитании подрастающего поколения.

«Ежегодно 27 сентября в нашей стране отмечается добрый, светлый, профессиональный праздник — День работников дошкольного образования. Если сказать менее официально — День воспитателя. И в этом слове — „воспитатель“ — мне кажется, заключены вся душевная теплота и доброта, которыми вы буквально окутываете малышей. Воспитатель — это волшебник, который помогает делать первые шаги нашим самым маленьким мечтателям в этом сложном, непростом, но очень интересном мире. И действительно, ребята в детском саду получают первые знания и навыки, первую опору, заводят первых товарищей, которые потом остаются верными друзьями на всю жизнь. Я хочу сердечно вас поблагодарить — за верность профессии, терпение, мудрость и творческий подход к каждому малышу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете!», — поблагодарил воспитателей Андрей Иванов.

Как подчеркнул глава Одинцовского округа, на прилегающей к садику территории были проведены комплексное благоустройство и озеленение. Здесь установили 11 прогулочных веранд, смонтировали игровое оборудование, теневые навесы и травмобезопасное покрытие.

«Сегодня мы находимся в детском саду № 65, который прошел через президентскую программу капитального ремонта. Напомню, саду почти 50 лет, но теперь это, по сути, уже новое здание. Мы постарались сделать максимально комфортные условия для наших ребят. Заменили все инженерные системы, фасад, кровлю, сделали внутреннюю отделку, а также благоустроили территорию и построили новые веранды. Здесь теперь есть уютные игровые комнаты, спальни, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. Тем самым приблизились к самым современным стандартам дошкольного образования. Уже буквально со следующей недели в сад пойдет первая группа ребят, которая наполнит здание долгожданным детским смехом, энергетикой и радостью. Всего в садике будет порядка 240 воспитанников — это 11 групп детишек», — выразил уверенность Андрей Иванов.

Своими впечатлениями о новом детском саде поделилась мама воспитанницы старшей группы Ирина Мыльникова.

«Это действительно очень хороший сад. Во-первых, здесь замечательные педагоги и даже техническое его состояние на это не влияло. А сейчас, конечно, очень приятно вернуться в такой новый, светлый, действительно благоустроенный сад. Мы живём в ближайшем доме, поэтому нам очень удобно ходить в этот детский сад. Воспитатель для родителей — это самый верный помощник. Мы доверяем им своих детей. И не зря их называют вторыми мамами, потому что дети их слушают, много знаний и умений берут как раз от воспитателей. Сейчас моей дочке 5 лет, в следующем году она пойдет в школу. И я с уверенностью могу сказать, что образование, которое ей заложили в этом детском саду, обязательно пригодится ей в школе и в жизни», — отметила Ирина Мыльникова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.