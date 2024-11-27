Глава Одинцова проверил ход строительства школы в микрорайоне «Восточный»

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход строительства школы на 1100 мест в звенигородском микрорайоне «Восточный». Строительная готовность объекта превысила 50%. На стройплощадке в настоящее время задействованы 103 рабочих и 10 единиц техники, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Строительная готовность объекта составляет 52%, строительство идет в хорошем темпе. Подрядчик одновременно ведет фасадные работы, монтирует внутренние инженерные системы и металлоконструкции, занимается отделочными работами, устройством кровли и фундаментной плиты 1-2 блока. В соответствии с госпрограммой ввод школы в эксплуатацию должен произойти в июне 2025 года», — отметил Андрей Иванов.

На прилегающей территории продолжается благоустройство. Уже выполнены планировочные работы, подготовлено основание под мягкое покрытие спортивного ядра. Монолит должен быть закончен к февралю, и подрядчик сможет полностью сконцентрироваться на завершении отделки. Глава дал строителям поручение по обустройству на улице удобного пространства для проведения общешкольных мероприятий.

«Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года. Долгожданная школа сделает жизнь всего микрорайона намного комфортнее», — выразил уверенность Андрей Иванов.

В современном 4-этажном здании школы разместятся 64 кабинета. Блок начальной школы включает в себя учебные классы, спортзал с раздевалками, помещение группы продленного дня. В общешкольном блоке предусмотрены основные учебные кабинеты, медицинский блок, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории будут сформированы несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.