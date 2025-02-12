Глава Одинцова проверил ход строительства детсада на 185 малышей в Новоивановском

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход строительства детского садика на 185 малышей в рабочем поселке Новоивановское. Объект возводят в жилом комплексе «Инновация», после завершения строительства садик будет муниципальным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Современное дошкольное учреждение откроется к 1 сентября 2025 года.

«Сегодня проверили, как идет строительство детского садика в жилом комплексе «Инновация». Готовность объекта составляет 57%. В здании продолжаются кровельные и фасадные работы, завершается монтаж окон и витражей, идет обустройство внутренней инженерии, электрики и слаботочных систем. Задействовано 60 человек и 2 единицы техники. Завершение строительства запланировано на июль этого года, а 1 сентября откроем садик вместе с детьми, их родителями и воспитателями», — сообщил Андрей Иванов.

Общая площадь трехэтажного здания — 3,5 тыс. кв. метров. Учреждение рассчитано на 8 групп для детей от раннего возраста до предшкольного. В здании предусмотрены комнаты для групп, кружковые, спортивный и актовый залы, пищеблок и другие необходимые помещения. На прилегающей территории проведут озеленение и возведут детские и спортивные площадки, а также создадут все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями.

В ЖК «Инновация» уже работает детский сад на 300 мест. Готовятся к открытию детская и взрослая поликлиники, каждая из которых рассчитана на 62 посещения в смену. Кроме того, продолжается реконструкция Немчиновского лицея со строительством пристройки для 950 школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.