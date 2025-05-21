Глава Одинцова проинспектировал строительство школы в ЖК «Рублевский Квартал»

В жилом комплексе «Рублевский Квартал» продолжается строительство школы на 1 100 мест. Ход работ на объекте проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Строительная готовность объекта — 77%. Все монолитные работы выполнены, установлены оконные блоки и витражи, завершаются обустройство кровли и утепление фасадов, идет отделка внутренних помещений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новую школу в жилом комплексе «Рублевский Квартал» возводит компания «Самолет-Лайково», после сдачи в эксплуатацию она будет муниципальной. Внутри активно ведется отделка помещений и монтаж инженерных систем — отопления, вентиляции, слаботочных сетей. На площадке задействованы 102 специалиста и 9 единиц техники. С начала июня работы будут проходить в две смены, чтобы успеть подготовить к 1 июля учебные классы, пищеблок, библиотеку и другие важные помещения для последующего оснащения мебелью и оборудованием. По итогам инспекции объекта обозначили две ключевые задачи. Во‑первых, нужно продумать более практичное разграничение актового зала и холла центрального входа — занавес, предложенный в дизайн-проекте, оказался недостаточно эффективным. Во‑вторых, необходимо предусмотреть отдельную парковку для преподавателей, ведь многие из них пользуются личным транспортом. По обоим вопросам мы уже начали совместную работу с инвестором и педагогическим коллективом», — сказал Иванов.

Благоустройство прилегающей к школе территории выполнено на 65%: подрядная организация сейчас делает 6 спортивных площадок. С 1 июня планируется приступить к установке малых архитектурных форм. На школьном стадионе завершается укладка резиновой крошки.

Открытие новой школы запланировано на 1 сентября 2025 года. Четырехэтажная школа площадью свыше 13 тысяч квадратных метров вместит 44 класса по 25 детей — по 4 класса в каждой параллели.

В здании предусмотрен двусветный открытый зал с амфитеатром на 400 посадочных мест. В центральной части школы появятся двухуровневый информационно-библиотечный центр с многофункциональным зонированием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.