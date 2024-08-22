Глава Мытищ осмотрела ход строительства детского сада на 510 мест

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела оперативное совещание на месте строительства детского сада в поселке Нагорное в районе ЖК «Датский Квартал». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад на 510 мест отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей. Общая площадь дошкольного учреждения составляет порядка 7 тысяч квадратных метров.

Объект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья». Особенностью дошкольного учреждения станет то, что оно сможет принять и самых маленьких школьников. Для первоклассников и учеников начальной школы здесь отведено отдельное крыло. Ведь совсем скоро по соседству откроют здание нового учебного корпуса, куда они перейдут.

Проект в Нагорном является уникальным. Его фасад разделен на отдельные фрагменты в соответствии с функциональным зонированием. Архитектурные решения блоков отличаются разнообразием. Это здание станет настоящим украшением микрорайона и хорошим вторым домом для маленьких мытищинцев.

Детский образовательный комплекс в поселке Нагорное откроют 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.