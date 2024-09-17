Глава Можайского округа обсудил с жителями аварийного дома порядок расселения

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с прокурором Можайского округа провели прием граждан. Обращения жителей в основном касались обслуживания и содержания многоквартирных домов, улучшения жилищных условий и земельно-имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа.

Денис Викторович обсудил с инициативными жителями дома № 30 по улице Вокзальной порядок расселения их дома, который по всем характеристикам признан аварийным. В настоящее время решается вопрос по включению данного дома в государственную программу переселения граждан из аварийного фонда. Проработку данного вопроса глава округа держит на личном контроле.

В ходе приема поступило много обращений, не относящихся к деятельности администрации округа. Все вопросы разъяснили и направили в соответствующие компетентные органы.

Уточнить дату следующего приема и записаться на него можно по телефону общего отдела администрации Можайского городского округа: 8 (496) 382-23-60.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.