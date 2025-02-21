Глава Лосино-Петровского проверил ход строительства школы в мкр Лукино-Варино

Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход строительства школы в микрорайоне Лукино-Варино на 1 100 мест. Вместе с депутатом Госдумы РФ Александром Толмачевым убедились, что земляные работы идут полных ходом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строители начали армирование фундаментной плиты, залили плиты под башенные краны, ведут работы по монтажу дренажных колодцев.

В здании новой школы разместятся блок начальной школы на 400 мест, основной, старшей школы на 700 мест с блоком дополнительного образования. Внутри расположатся классы робототехники, IT-полигон, мастерские, актовый зал со сценическими помещениями, спортивный блок. В здании появится пищеблок полного цикла и столовая с зонированием.

На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола, беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки. Помимо этого, появится поле для футбола и площадки для детских игр.

Открыть новую школу планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.