Глава Лосино-Петровского проверил ход капремонта работ в детсаду «Ивушка»

сегодня в 14:22

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход капитального ремонта работ в детском саду «Ивушка» на улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Темп работ вполне удовлетворительный: работы на объекте начались 1 октября, к 14 ноября общая готовность превышает 10%. Уже идет монтаж элементов фасада.

При этом на 90% выполнен демонтаж — остались инженерные коммуникации. Временно отопление включили по старой схеме.

Приступили к кровле: полностью сняли старую, завезли все необходимые материалы для новой.

Садик станет одним из самых лучших; с новым оборудованием, мебелью и сантехникой, красивый и, главное, удобный. Дети получат обустроенный быт, родители — качественную услугу по уходу за детьми.

Рабочих рук хватает: сейчас на объекте трудятся 52 человека. Сад ремонтируют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». А дети продолжают посещать детский сад — ходят в другие корпуса.

Завершить работы планируется летом 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.