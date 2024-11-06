Глава Люберец проверил реконструкцию стадиона «Торпедо» в округе

сегодня в 17:29

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил работы по реконструкции стадиона «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Искусственный газон уложили на стадионе «Торпедо» в Люберцах. Реконструкция объекта — в активной фазе, поле и трибуна готовы уже на 90%. Параллельно ведутся работы по возведению ФОКа. Открытие объекта планируется в 2025 году. После реконструкции для люберчан будут доступны современное футбольное поле с подогревом, функциональные трибуны, ФОК с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки», — отметил Волков.

Он пояснил, что сдача объекта планируется в два этапа:

первый этап — в декабре 2024 года ввод трибуны, футбольного поля, ограждения, мачты освещения, табло, ворот, часть благоустройства.

второй этап — в мае 2025 года ввод ФОКа, КПП, установка технологического оборудования и завершения благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.