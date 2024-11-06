Глава Люберец проверил реконструкцию стадиона «Торпедо» в округе
Фото - © администрация г.о. Люберцы
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил работы по реконструкции стадиона «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Искусственный газон уложили на стадионе «Торпедо» в Люберцах. Реконструкция объекта — в активной фазе, поле и трибуна готовы уже на 90%. Параллельно ведутся работы по возведению ФОКа. Открытие объекта планируется в 2025 году. После реконструкции для люберчан будут доступны современное футбольное поле с подогревом, функциональные трибуны, ФОК с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки», — отметил Волков.
Он пояснил, что сдача объекта планируется в два этапа:
- первый этап — в декабре 2024 года ввод трибуны, футбольного поля, ограждения, мачты освещения, табло, ворот, часть благоустройства.
- второй этап — в мае 2025 года ввод ФОКа, КПП, установка технологического оборудования и завершения благоустройства.
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