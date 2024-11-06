Глава Люберец проверил качество проведения капремонта в школе искусств № 1

сегодня в 17:09

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил капитальный ремонт в детской школе искусств № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Стартовал капитальный ремонт детской школы искусств № 1 на улице Кирова в Люберцах. Здание построено в 1938 году, оно требует обновления. При поддержке губернатора Андрея Воробьева объект вошел в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», сейчас строители ведут демонтажные работы», — отметил Волков.

Он пояснил, что работы выполняются в 3 этапа. По первому этапу подрядной компанией ООО «Региональная строительная производственная компания» выполнены работы по обследованию здания, проведены инженерные изыскания и предоставлено заключение о техническом состоянии объекта. Разрабатывается проектная документация.

Открыть обновленное здание после капремонта планируется в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.