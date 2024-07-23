Глава Люберец проверил ход ремонта в Люберецком ДК

сегодня в 13:37

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ремонт Люберецкого ДК. Работы планируют завершить до начала учебного года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Оштукатуривание стен завершают строители в Люберецком дворце культуры. В подвале и прачечной уже выполнена стяжка пола, ведутся активные работы в фойе. Увеличить количество рабочих и нарастить темпы — такую задачу ставили перед подрядчиком в прошлый выход на объект», — отметил Волков.

Он напомнил, что Люберецкий дворец культуры выиграл в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Московской области на проведение ремонта по региональному проекту «Редизайн».

«Обновляем хореографический зал, фойе, коридоры на первом этаже, входную группу. Дополнительно приводим в порядок гардероб, костюмерную, санузлы, подвал и прачечную. Все работы во дворце культуры планируется завершить до начала учебного года», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.