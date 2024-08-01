Владимир Волков проверил ход реконструкции стадиона «Торпедо» в округе

сегодня в 14:30

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил работы по реконструкции стадиона «Торпедо», объект планируют сдать до конца года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» сроки 2022–2024 годы.

«Продолжаем обновлять главный спортивный объект Люберец — стадион «Торпедо». Строители ведут монолитные работы на 2-м этаже трибуны, монтируют козырек, выполняют устройство монолитных конструкций и кладут внутренние перегородки в ФОКе, заливают фундамент КПП. Подрядчик ООО «СК-Полимер» идет в графике, задача — сдать объект до конца года», — отметил Волков.

Он пояснил, что после реконструкции на стадионе «Торпедо» появятся современное футбольное поле с подогревом, функциональные трибуны свыше 1 500 зрителей, ФОК с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.