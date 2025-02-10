Глава Ленинского проверил ход строительных работ школы в ЖК «Римский»

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с заместителем министра строительного комплекса Московской области Вячеславом Бетиным, представителями администрации муниципалитета и депутатского корпуса посетили строительную площадку школы на 1 350 мест в жилом комплексе «Римский». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня совместно с заместителем министра проверили готовность и график строительных работ на объекте. К сожалению, на данный момент видна низкая динамика и необходимость в увеличении количества рабочих. С марта месяца на строительной площадке будут задействованы более 300 человек. Рабочие приступят к внутренним отделочным работам. Сегодня был запущен индивидуальный тепловой пункт, здание теперь отапливается. Сейчас подрядчик устанавливает фасадную подсистему», — сказал Каторов.

Строительная готовность объекта на текущий момент составляет 41%. На строительной площадке задействованы около 140 рабочих и 4 единицы техники. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, включая кровельные работы, монтаж опалубки, установка и опрессовка стояков водоснабжения, прокладка кабельных линий фасадного освещения, укладка кабелей на втором этаже, а также кладка блоков наружных и внутренних стен. Новое здание откроет свои двери в 2025 году.

«В рамках регулярного контроля мы посетили данный строящийся объект, проверили ход строительно-монтажных работ и обсудили с подрядчиком график производства работ, сроки поставки и монтажа технологического оборудования. Мы видим, что по данному объекту у нас есть вопросы к подрядчику, соответственно он предоставил нам план увеличения количества рабочих и ряд мероприятий для своевременного ввода объекта в эксплуатацию», — сообщает заместитель министра строительного комплекса Московской области Вячеслав Бетин.

Площадь новой четырехэтажной школы составляет почти 20 тысяч квадратных метров. В школе помимо учебных классов еще предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал, два отдельных спортивных зала, читальный зал с IT-зоной, столовая и административные помещения. Здание будет обустроено с учетом доступности для маломобильных граждан. На прилегающей территории появятся стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые площадки, а также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.