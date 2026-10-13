Глава Ленинского округа проверил строительство детсада «Малыш» в Видном

Глава Ленинского округа Станислав Каторов вместе с коллегами проверил ход строительства детского сада «Малыш» на улице Гаевского в Видном. Объект рассчитан на 200 мест, его готовность составляет 41%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительная готовность детского сада «Малыш» на 200 мест на улице Гаевского в Видном достигла 41%. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с коллегами посетил площадку и проверил ход работ.

«Этот детский сад — важный объект для округа. Мы видим, что работы идут по графику, на площадке задействованы все необходимые специалисты и техника. Продолжаем следить за ходом строительства, чтобы детский сад был сдан в срок и уже совсем скоро принял своих первых воспитанников», — отметил Станислав Каторов.

На объекте работают 26 специалистов: каменщики, монтажники наружных сетей, электрики, кровельщики и разнорабочие. Задействованы две единицы техники.

Строители прокладывают внутренние кабельные линии, монтируют розеточные группы на всех этажах, устраивают канализационные колодцы и трубопроводы. На втором этаже продолжается кладка внутренних стен. Также рабочие устанавливают окна из ПВХ, утепляют вентиляционные шахты и выполняют паро- и гидроизоляцию кровли.

Детский сад возводят по региональной государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». В администрации отметили, что округ системно работает над созданием комфортных условий для детей и родителей.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.