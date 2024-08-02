Глава Ленинского округа проверил ход строительства школы в Южной Битце

В подмосковном Ленинском городском округе завершается строительство образовательного учреждения на 1550 мест в жилом комплексе «Южная Битца». Ход работ здесь проверил глава округа Станислав Каторов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В жилом комплексе „Южная Битца“ идет подготовка к открытию школы, рассчитанной на 1550 мест, строительство которой велось в рамках нацпроекта „Образование“. В настоящее время рабочие завершают благоустройство прилегающей территории, а также обустройство стадиона с беговыми дорожками и площадку для мероприятий. Внутри школы осталось выполнить небольшие отделочные работы и укомплектовать учебные классы, лаборатории и мастерские, столовую, спортивный и актовый залы, медицинский блок необходимой мебелью и оборудованием», — сказал Каторов.

Он отметил, что заключение о соответствии школы на 1550 мест планируется получить 9 августа, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — 12 августа.

Здесь разместили блоки начальной, средней и старшей школ. Внутри расположены учебные классы, лаборатории и мастерские, большой актовый зал на 600 мест, а также спортивный зал, столовая, медицинский блок.

Ранее председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в ходе своего рабочего визита в Ленинский городской округ отметил прирост новых современных школы в Подмосковье.

«Депутаты Мособлдумы вместе с жителями контролируют ход строительства. Следим за тем, чтобы всё было сделано качественно и в срок. Сейчас в стадии проектирования и строительства 54 объекта. Из них 25 должны сдать в этом году. Депутаты Мособлдумы вместе с жителями контролируют ход строительства. Следим за тем, чтобы все было сделано качественно и в срок. Школа в ЖК „Южная Битца“ строится в рамках нацпроекта „Образование“. Стоимость работ — более 3,4 млрд рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов. Всего в этом году в муниципалитете планируется открыть 7 новых школ», — ранее написал в своем Telegram-канале Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.