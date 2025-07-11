Глава Ленинского округа проверил ход строительства индустриального парка «Титана»

В рамках рабочего визита глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с заместителем председателя правительства Московской области — министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой проинспектировали ход строительства государственного индустриального парка «Титан», расположенного на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Безусловно, приоритетным вопросом является транспортная доступность для будущих сотрудников. Для улучшения логистики мы рассматриваем увеличение количества автобусов на маршрутах № 59 и 10, а также планируем запуск автобуса № 379 в ЖК «Суханово», что обеспечит удобный доступ к МЦД-2 и станции «Расторгуево». Кроме того, при необходимости рассмотрим возможность организации отдельного маршрута от станции метро «Домодедовская» для будущих студентов колледжа государственного парка «Титан», — подчеркнул Каторов.

В настоящее время активно ведется строительство промышленного здания и необходимой инженерной инфраструктуры. В числе основных резидентов парка заявлены: Группа компаний «Протектор», «Совком Индастриал», «Тайм», Холдинг «Строительный Альянс», Группа компаний «Росатом» и ряд других предприятий.

Индустриальный парк «Титан» станет первым государственным индустриальным парком в Московской области и обеспечит более 5 тысяч новых рабочих мест. Реализация проекта строительства парка осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сообщил Воробьев.

Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время подобные проекты рассматриваются и реализуются.