Глава Красногорска проверил строительную готовность детского сада в ЖК «Новая Рига»

Новый садик в деревне Глухово рассчитан на 230 мест.

Строительная готовность объекта — 30%. Ведутся монолитные работы, монтаж инженерных сетей, на очереди — фасад и установка окон.

«Наряду с показателями качественного исполнения, ставим задачу наращивать темпы работ. И вместе с родительской общественностью договорились вернуться с повторным контролем на стадии завершения строительства», — отметил Дмитрий Владимирович.

Также в микрорайоне ведется возведение поликлиники для детей и взрослых на 150 посещений в смену, которую планируется сдать до конца 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.