Глава Красногорска посетил строительство важного транспортного объекта

сегодня в 15:59

При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева идет строительство путепровода в Аникеевке, передает пресс-служба администрации городского округа.

Объект планируют открыть до конца года.

«Закладывая основы комфорта в части развития МЦД-2, важно сформировать доступное транспортное сообщение, и в этом заключается основное назначение путепровода: соединить прилегающие микрорайоны», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

На строительной площадке работают более 70 человек, они занимаются монтажом пролетных строений и установкой опор. Длина путепровода составляет 410 метров, а общая протяженность развязки — 1,4 километра. Уровень общестроительной готовности — 55%. Также большое внимание уделяется благоустройству территории.

Одновременно идет строительство путепровода в Опалихе, его готовность превышает 50%, а открытие движения запланировано на конец года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.