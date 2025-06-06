Глава Королева и депутат ГД Пахомов проверили строительство поликлиники в округе

В Королеве продолжается строительство современной поликлиники на территории Центральной больницы по улице Циолковского. С рабочим визитом объект посетили депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов и глава города Игорь Трифонов, чтобы оценить темп работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общий уровень готовности поликлиники на сегодняшний день составляет 22%. Завершены работы по возведению монолитных конструкций, и сейчас активно ведутся кладка стен на этажах с первого по пятый, штукатурка стен, монтаж каркасов под перегородки, устройство кровли и установка вентиляционной системы. На стройплощадке ежедневно работают около 110 рабочих, а также 4 инженера и 8 единиц техники.

Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием и рассчитана на 1000 посещений в смену. В ее структуру войдут отделение для взрослых на 600 посещений, детское отделение на 300 посещений и смешанный травмпункт, предоставляющий услуги на 100 визитов в смену. Кроме того, планируется создание терапевтического отделения, реабилитационного центра и центра амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром.

«Несколько лет назад, когда вставал разговор о необходимости строительства новой городской поликлиники, многие скептически относились к нашим обещаниям решить эту проблему. Но благодаря региональным программам развития, поддержке Губернатора и нашей целеустремленности, мы сдвинули эту задачу с мертвой точки. Это уже почти половина дела», — отметил Сергей Пахомов.

Строительство поликлиники продолжается с учетом всех современных стандартов, что обеспечит высокое качество медицинского обслуживания горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.