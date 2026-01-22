Глава Каширы проверил ход капитального ремонта школы №7

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин проконтролировал капитальный ремонт школы №7, который стартовал в 2025 году по Народной программе партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт в школе №7 проходит по графику. На втором и третьем этажах полностью завершен демонтаж, на первом этаже выполнено 45% работ по отбивке штукатурки и разборке перегородок. В здании идет прокладка новой системы отопления и слаботочных сетей. На объекте задействованы 32 специалиста и один инженер, начата поэтажная прокладка магистральной системы отопления.

Роман Пичугин отметил, что ремонт находится на его личном контроле. По словам главы, после завершения работ школа сможет принять больше учеников, отвечая на потребности жителей округа. Проектная мощность учреждения составляет 735 мест, а обновленное пространство позволит увеличить этот показатель.

Школа №7 имеет статус «Школы-флагмана» и региональной инновационной площадки по внедрению обновленных ФГОС. С 2025 года она является обладателем «Знака качества» Рособрнадзора со званием «Высокая культура оценивания». В учебном заведении углубленно изучают инженерные дисциплины, математику, естественные науки и лингвистику.

Многодетная мама Анджела Корноухова подчеркнула, что после ремонта условия для обучения станут еще лучше, а школа продолжит обеспечивать качественное образование. Открытая в 1979 году, школа №7 после капремонта станет современным и технологичным пространством для учебы и развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.