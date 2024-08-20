Глава Ступина Сергей Мужальских проверилремонт детского сада «Дюймовочка»

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и работниками детского сада проверил ход ремонтных работ в ступинском детском саду на улице Калинина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы посещали детский сад в прошлом году. Он находился в ужасном состоянии. Здание построено в 50-60 годах, все это время здание не ремонтировалось. Мы приняли решение провести в нем капитальный ремонт. При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева полным ходом идут работы по обновлению садика. Готовность объекта высокая, постараемся закончить к началу учебного года. Уже установлен пищеблок, ожидается поставка мебели. Также проводим благоустройство прилегающей территории, меняем ограждение», — сказал Сергей Мужальских.

На данный момент на объекте завершены кровельные работы, работы по проведению коммуникаций, осуществлено утепление здания, заменены окна, установлен пищеблок.

Продолжаются отделочные работы внешних фасадов и отделка внутренних помещений.

Проводится благоустройство прилегающей территории. Для юных ступинцев планируется установить спортивные и детские площадки с безопасным резиновым покрытием, современные веранды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.