Глава Ступина Сергей Мужальских посетил строящуюся школу на 825 мест

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Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских вместе с преподавателями и родителями будущих учеников школы проверил ход строительных работ на объекте. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Завершается благоустройство территории. Работы в здании также близятся к завершению. Предстоит пуск и наладка инженерных систем, уборка кабинетов, установка мебели и оборудования. Вопрос со строительством спортивного ядра будет решён в течение месяца. К 1 сентября школа должна быть готова к приему детей» — сказал Сергей Мужальских.

Готовность объекта — 95%.

Продолжаются работы по благоустройству. Установлены детские площадки, оборудованные специализированным резиновым покрытием, горками, качелями, спортивными снарядами и местами для отдыха.

Ведется обустройство спортивного ядра, воркаута, зон отдыха и озеленение территории.

Школа в мкрн. «Юго-Западный» рассчитана на 825 учащихся. Площадь здания — более 16 тысяч кв. м. Помимо учебных классов, школа оборудована библиотекой, актовым, читальным и двумя спортивными залами, административными и вспомогательными помещениями.

Открытие школы запланировано 2 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.