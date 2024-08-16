Глава Электростали проверил ход ремонта школы № 1

сегодня в 14:14

В школе № 1 на ул. Пушкина в Электростали продолжается капитальный ремонт, который производится благодаря национальному проекту «Образование». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход ремонта проверила главы городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова.

В настоящее время на объекте трудятся 102 работника.

Завершаются электромонтажные работы, монтаж систем горячего и холодного водоснабжения, а также вентиляции; идет установка розеток, выключателей и светильников, а также установка сантехники в санузлах.

Также продолжается ремонт кровли и покраска фасада.

В будущих классах покрашены стены, в санузлах уложена плитка, практически готов спортивный и актовый зал.

Вокруг школы планируется замена асфальтового покрытия, посадка газона и создание зоны отдыха со скамейками.

Работы много, однако подрядчик осознает всю ответственность, возложенную на него.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.