Глава Дзержинского проверил ход строительных работ средней школы № 7

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак провел очередной мониторинг хода работ на строительном объекте средней школы № 7. В настоящее время здесь ведутся работы по обустройству проемов в перекрытиях и подпорной стены здания. Продолжается монтаж системы отопления. Окончен монтаж оконных рам из ПВХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Реконструкция образовательного комплекса идет в соответствии с графиком», — отметил Андроник Пак.

Этот воспитательно-образовательный комплекс включает в себя среднюю общеобразовательную школу на 1 100 мест и дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 100 мест. Школа расположена в городском микрорайоне, где много новостроек. Жители с нетерпением ждут ее ввода в эксплуатацию. Открытие школы № 7 в городском округе Дзержинский запланировано на 1 сентября 2025 года.

Реконструкция объекта идет в рамках реализации программы губернатора Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.