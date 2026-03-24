Глава Домодедово проверила строительство дома на улице Текстильщиков

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева проверила ход строительства дома №45 на улице Текстильщиков и встретилась с дольщиками. На площадке продолжается монтаж пятого этажа, обсуждаются вопросы благоустройства и создания социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгения Хрусталева посетила стройплощадку дома №45 на улице Текстильщиков, чтобы оценить темпы работ и обсудить с участниками долевого строительства ключевые вопросы. Для будущих новоселов важны финансовая нагрузка и гарантии получения квартир.

Сейчас на объекте работают два башенных крана, строители монтируют железобетонные конструкции пятого этажа. Проект также предусматривает благоустройство территории: застройщик обустроит тротуары и удобные подъезды к дому.

Отдельное внимание уделили социальной инфраструктуре. Проектом планировки предусмотрено строительство школы на 1100 мест, земельный участок под нее уже сформирован. Администрация добивается включения объекта в государственную программу.

«Застройщик берет на себя обязательство по переселению жителей из ветхого фонда в микрорайон Западный. Процесс переселения планируется провести до 2034 года. Понимаю, насколько этот вопрос чувствительный для людей, поэтому с инициативной группой встречаемся на стройплощадке регулярно.

С застройщиком постоянно на связи. Задача — довести объект до результата и выполнить все обязательства перед жителями», — пояснила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.