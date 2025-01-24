Глава Домодедово проконтролировала ход работ на основных стройобъектах округа

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На еженедельном штабе по строительству глава Домодедово Евгения Хрусталева проконтролировала ход работ на основных объектах в округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На строительной площадке детского сада на 240 мест в ЖК «Город счастья» закрыли тепловой контур, проводится монтаж вентиляционных систем и фасада. Планируемый срок ввода объекта — осень 2025 года.

Продолжается строительство школы на 550 мест в микрорайоне Барыбино. Объект готов больше, чем на 60%. Сейчас ведутся монтаж внутренних инженерных систем, вентиляции, облицовка фасадов, установка дверей, укладка плитки и подготовка к чистовой отделке.

Школа на 1 650 мест в ЖК «Прибрежный парк» также готова больше чем на 60%. На объекте монтируют системы вентиляции, электричества, ведется устройство канализации и ливневки. Планируемый срок ввода — осень 2025 года.

Также в ЖК «Прибрежный парк» в этом году откроется детский сад на 150 мест. В конце месяца планируется закрыть тепловой контур. Рабочие приступили к внутренней отделке.

Силами инвестора продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиационный. На объекте ведут устройство кровли, внутренних и наружных инженерных сетей, установка окон. Планируемый срок ввода — конец 2025 года.

На территории Домодедово ведется несколько капитальных ремонтов социальных учреждений.

В Домодедовском лицее № 3 завершаются демонтажные работы — сделана перепланировка помещений. Проводится стяжка пола и монтаж теплосети. В ближайшее время на объекте приступят к монтажу систем электричества и вентиляции.

В здании хирургического корпуса ведутся внутренние и фасадные работы, проводится электрика, усиливаются перегородки. Также устанавливаются входные группы и пандусы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.