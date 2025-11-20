Глава Домодедова проверила работы по обновлению помещений военного комиссариата
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
В военном комиссариате города Домодедово и Ленинского округа продолжается масштабный ремонт подвального помещения. Работы выполняются за счет муниципального бюджета и направлены на то, чтобы создать современную, удобную и безопасную инфраструктуру для сотрудников и посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Ранее подвал практически не использовался: полы были земляные, стены сырые, штукатурка местами отваливалась. Сейчас помещение полностью очищено и подготовлено под дальнейшую отделку.
«Полы бетонировали, стены очищали, обрабатывали антиплесенью, штукатурили», — рассказал директор учреждения «КРИИТОЗ» Сергей Семенышкин.
После завершения ремонта на площади 480 кв. м разместятся кабинеты, архив и впервые появится актовый зал. Военный комиссар Михаил Гарданов показал главе городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой будущие рабочие зоны.
Отдельное внимание уделено доступной среде — для посещения комиссариата людьми с инвалидностью подготовят полноценные условия. Уже установлен широкий пандус для въезда колясок. Впереди — расширение входной группы и обновление санитарных комнат.
«Вход будет расширяться, поставят новые двери, обновят стены и потолки. Туалет также будет расширен», — отметил Сергей Семенышкин.
Все работы планируют завершить до конца года. При этом военный комиссариат продолжает работать в обычном режиме.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.