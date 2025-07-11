Глава Домодедова проверила ход строительства детского сада «Белочка»

Недвижимость

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с родителями посетила стройку детского сада «Белочка», где поделилась последними новостями о ходе работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За последнюю неделю на объекте были выполнены важные этапы строительства:

  • Укреплены дверные проемы;
  • Утеплен фасад;
  • Смонтирован второй слой кровли;
  • Установлены все окна;
  • Закрыт тепловой контур.

«Видим, как идет дело — результат есть, и он заметен», — отметила Евгения Хрусталева.

В настоящее время завершаются штукатурные работы. На этой неделе подрядчик планирует перейти к чистовой отделке и гидроизоляции фундамента. На строительстве задействовано около 62 человек, которые работают с 8:00 до 23:00, и вскоре бригада будет увеличена до полноценного двухсменного режима.

«Продолжаем ежедневно контролировать ход работ — вместе с родителями и профильными специалистами», — добавила глава Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.