Глава Домодедова проверила ход строительства детского сада «Белочка»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с родителями посетила стройку детского сада «Белочка», где поделилась последними новостями о ходе работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
За последнюю неделю на объекте были выполнены важные этапы строительства:
- Укреплены дверные проемы;
- Утеплен фасад;
- Смонтирован второй слой кровли;
- Установлены все окна;
- Закрыт тепловой контур.
«Видим, как идет дело — результат есть, и он заметен», — отметила Евгения Хрусталева.
В настоящее время завершаются штукатурные работы. На этой неделе подрядчик планирует перейти к чистовой отделке и гидроизоляции фундамента. На строительстве задействовано около 62 человек, которые работают с 8:00 до 23:00, и вскоре бригада будет увеличена до полноценного двухсменного режима.
«Продолжаем ежедневно контролировать ход работ — вместе с родителями и профильными специалистами», — добавила глава Домодедово.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.