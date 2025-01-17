Глава Долгопрудного проверил ход возведения школы на 550 мест в мкр Центральный

В Долгопрудном продолжается строительство школы на 550 мест в мкр. Центральный. В пятницу глава округа Долгопрудный Роман Истомин провел рабочий выезд на строительную площадку, сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство школы в Центральном было приостановлено много лет назад на начальном этапе. Это одна из незавершенных строек СУ-155. Затем произошла смена подрядчика.

«В 2017 году на стадии каркаса стройка была на несколько лет заморожена, в 2022 году строительный процесс возобновлен, но шел крайне неровно», — отметил Роман Истомин.

На сегодняшний день, как доложили главе округа, на объекте проводится благоустройство основания под дорогу. Закончили бытовую канализацию. Завершается вынос кабелей и обустройство ливневой канализации. Отопление в здании везде запущено. Вентиляция собрана на 90%. Монтируется электрика, идет монтаж систем ГВС и ХВС, группа из 10 человек занимается кровлей. В здании проводится чистовая отделка.

На стройке школы работают 62 человека.

«Одновременно проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. На площадке работает тяжелая техника для погрузки и вывоза грунта. Динамика работ нормальная. Объект в силу известных обстоятельств и высокой социальной значимости на особом контроле: в ежедневном режиме проводится мониторинг поставок материалов и оборудования, оценка трудовых ресурсов под текущие задачи», — сообщил глава округа.

Планируется, что 1 сентября 2025 года эта школа откроет двери для своих учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.