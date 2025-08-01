Глава Долгопрудного проверил ход капитального ремонта школы №7

Недвижимость

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

1 августа глава Долгопрудного Олег Сотник проверил ход капитального ремонта школы №7. На площадке работают 95 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день проводятся следующие работы:

  • монтаж утеплителя на фасад;
  • штукатурка фасада;
  • покраска стен 1-го этажа;
  • устройство плитки пола и стен 1-го этажа;
  • благоустройство территории.

За прошедшую неделю на объекте полностью завершены демонтажные и кровельные работы. Строители осуществляют монтаж системы отопления, штукатурку стен, установку дверей, ведут отделочные и электромонтажные работы, выполняют работы по благоустройству прилегающей к школе территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.