Глава Долгопрудного проверил ход капитального ремонта школы №7

На сегодняшний день проводятся следующие работы:

монтаж утеплителя на фасад;

штукатурка фасада;

покраска стен 1-го этажа;

устройство плитки пола и стен 1-го этажа;

благоустройство территории.

За прошедшую неделю на объекте полностью завершены демонтажные и кровельные работы. Строители осуществляют монтаж системы отопления, штукатурку стен, установку дверей, ведут отделочные и электромонтажные работы, выполняют работы по благоустройству прилегающей к школе территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.