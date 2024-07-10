Глава Чехова проверил ход реконструкции стадиона «Гидросталь»

Стадион «Гидросталь» близится к завершению ремонтных работ в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил стадион «Гидросталь», чтобы лично оценить ход капитального ремонта, начатого зимой 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Реконструкция стадиона, включенная в обширную программу по обновлению спортивных объектов, инициированную губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, находится на завершающем этапе.

На сегодняшний день стадион готов на 82%. Все уличные спортивные площадки, включая футбольное поле с трибунами, теннисный корт, площадки для баскетбола, мини-футбола и хоккейную коробку, уже готовы. Также установлены уличные тренажеры. В настоящее время завершаются работы по созданию площадки для пляжного волейбола — дополнительной локации, запрошенной жителями у губернатора.

Основные работы сейчас ведутся внутри здания, включая системы вентиляции и электропроводки. На объекте активно трудятся 22 рабочих и 4 специалиста инженерно-технического состава, с возможным увеличением числа рабочих при поставке строительных материалов.

В процессе реконструкции были выявлены случаи недобросовестного исполнения контракта со стороны подрядчика, что потребовало проведения претензионной работы. Тем не менее, поставлена амбициозная задача — полностью завершить все работы к 1 сентября текущего года, чтобы жители могли в полной мере наслаждаться возможностями центрального стадиона, предоставляемыми абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.