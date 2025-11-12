Глава Чехова проконтролировал ход работ по капремонту детсада на улице Ильича

В Чехове продолжается капремонт здания детского сада. При поддержке губернатора Андрея Воробьева учреждение было включено в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Прежний подрядчик оказался несостоятельным, и нам пришлось расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Новые конкурсные процедуры повлекли смещение сроков сдачи объекта, но в итоге мы получили добросовестную строительную компанию, которая уже зарекомендовала себя в нашем округе», — пояснил Михаил Собакин.

Новый подрядчик уже приступил к работам: полностью закрыт тепловой контур, производится монтаж вентилируемого фасада, металлоконструкций входных групп, систем вентиляции и канализации. В здании оштукатуривают стены, выполняют стяжку пола. Вокруг учреждения установили новое ограждение. Фасад здания планируют выполнить в трех цветах: белый, светло-серый и оранжевый.

На объекте трудятся 40 рабочих и 5 инженерно-технических специалистов. Общая строительная готовность составляет более 30%.

«Несмотря на то, что в новом контракте срок окончания работ — август 2026 года, руководство компании обещает сдать объект к концу первого квартала», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.