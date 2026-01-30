ГК «Садовое кольцо» вошла в топ-50 девелоперов РФ по вводу жилья в 2025 году

Группа компаний «Садовое кольцо» подвела итоги 2025 года, сдав в эксплуатацию объекты общей жилой площадью 105,5 тыс. кв. м, что на 36% превышает показатели предыдущего года. Этот результат позволил девелоперу занять 49-ю позицию в общероссийском рейтинге «Единого ресурса застройщиков РФ», сообщила пресс-служба компании.

«Если проанализировать динамику последних пяти лет, станет очевидно, что именно в 2025 году мы ввели в эксплуатацию наибольшее количество квадратных метров. Это говорит о том, что компания уверенно растет и регулярно пополняет свой портфель новыми, востребованными у покупателей проектами», — сказал генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Среди реализованных объектов — три жилых корпуса в Красногорске: 8-й и 9-й корпуса ЖК «Тетрис» (30,8 тыс. кв. м) и завершающий корпус ЖК «М_5» (13,7 тыс. кв. м). Также на территории «Тетриса» 1 сентября открылся современный образовательный комплекс, включающий начальную школу на 160 мест и детский сад для 260 воспитанников.

В Уфе застройщик завершил первую очередь ЖК комфорт-класса Terle Park (40 тыс. кв. м), а в Казани ввел в эксплуатацию премиальный комплекс Savin Premier (21,1 тыс. кв. м). Этот проект завершил формирование крупного квартала Savin City, куда также вошли ранее сданные ЖК Savin House и Savin Family.

Параллельно в 2025 году компания активно запускала новые проекты. В Мариуполе началось строительство масштабного жилого комплекса площадью около 70 тыс. кв. м. Первая очередь «Садовых кварталов» включает три дома комфорт-класса: два расположены вдоль улицы Артема, а третий, более приватный, отдален от магистралей. В первой половине следующего года в продажу поступят квартиры третьей очереди — ЖК бизнес-класса «Дом у моря». Эта 19-этажная новостройка жилой площадью 9,2 тыс. кв. м будет находиться на берегу Азовского моря.

Также девелопер продолжает развивать проекты в Московской области. В Шаховской начато строительство многоквартирного дома комфорт-класса общей площадью 5,6 тыс. кв. м — первой современной жилой постройки в поселке за последние пять лет. Камерный дом «Базаева, 11» на 95 квартир расположится в живописном районе близ центра поселения.

Достижения компании отмечены профессиональными наградами. ЖК «М_5» победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» конкурса «Топ ЖК — 2025». Проект Tau House из Уфы стал финалистом в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан». Казанский Savin Premier вошел в число лидеров в Татарстане, а подмосковный «Тетрис» — финалист номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Московской области» премии URBAN Awards. ЖК Savin Family признан лучшим в двух номинациях на архитектурном смотре Казани, а Terle Park удостоен звания «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» на премии Башкортостана.