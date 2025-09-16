ГК «Садовое кольцо» построит первый современный дом комфорт-класса в Шаховской

В Шаховской появится камерный дом комфорт-класса «Базаева, 11» от ГК «Садовое кольцо». Всего он рассчитан на 95 квартир и расположится недалеко от центра поселения, в зеленой и живописной локации. Цены на лоты стартуют от 5,5 млн рублей, сообщил застройщик.

У покупателей большой выбор — здесь представлены как студии, так и просторные квартиры с одной, двумя или тремя спальнями. Все лоты востребованного евроформата — с увеличенной кухней-гостиной. Они отличаются функциональными и эргономичными планировками с террасами, одним или двумя балконами, мастер-спальнями, двумя санузлами, постирочными и кладовыми.

Из окон верхних этажей открывается красивый вид на городской парк. Высота потолков — от 2,7 до 4,2 м. Во всех квартирах будет сделана черновая отделка, что позволит осуществить самые смелые мечты в части дизайна интерьера.

В отделке фасада используется декоративная штукатурка и кирпич светло-серого оттенка. Под кондиционеры обустроят специальные корзины под цвет дома. Входные группы комплекса спроектированы на уровне земли — без ступеней и перепадов. Такой подход обеспечивает комфортный доступ в подъезд с коляской, чемоданом или велосипедом, а также формирует полноценную безбарьерную среду для маломобильных жителей и гостей.

В приватном дворе появится огороженная детская площадка, рассчитанная на детей всех возрастов, — с песочницей, канатным комплексом и зоной для игр. Для любителей активного образа жизни будет обустроена спортивная площадка с теннисным столом, турниками, тренажерами и гимнастическими брусьями.

Удобное расположение дома «Базаева, 11» сочетает развитую инфраструктуру района и транспортную доступность — ж/д станция «Шаховская» всего в 11 минутах ходьбы, а до Москвы на автомобиле можно добраться за 1,5 часа по Новорижскому шоссе. На территории ЖК появится наземная парковка на 81 машиноместо.

В пешей доступности от ЖК находятся детские сады и школы, школа искусств, Дворец торжеств и современный теннисный центр.

Срок завершения строительства — II квартал 2027 года.