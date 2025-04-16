ГК «Садовое кольцо» начала передачу ключей собственникам ЖК «М_5» в Красногорске

В первом корпусе жилого комплекса «М_5» от ГК «Садовое кольцо» стартовала выдача ключей владельцам квартир. В настоящее время здесь реализовано 115 квартир из 135 лотов.

На последние готовые квартиры ГК «Садовое кольцо» предлагает скидку 20%. Выгода от снижения цены может достигать 2,7 млн руб. Все лоты идут с черновой отделкой.

Новоселы, помимо ключей, в подарок получают чековую книжку с акциями на ремонт, мебель, установку умного дома, страхование недвижимости и т. д. Тем самым они становятся участниками программы лояльности Novosel. Club.

ЖК «М_5» состоит из двух 25-этажных жилых корпусов. Первая башня уже введена в эксплуатацию. Здесь завершена дизайнерская отделка лобби, установлены системы видеонаблюдение и контроля доступа для безопасности жильцов. Завершается благоустройство прилегающей территории, монтируются малые архитектурные формы, идет подготовка к посадке растений по проекту ландшафтного озеленения. Второй корпус будет введен в эксплуатацию в III квартале 2025 года.

Напомним, по итогам ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК — 2025» проект стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области».

Жилой квартал отличает развитая транспортная инфраструктура — рядом расположены скоростная ветка МЦД, несколько остановок маршрутов общественного транспорта, удобные транспортные развязки Ильинского, Новорижского, Волоколамского шоссе и МКАД. Кроме того, в микрорайоне развита социальная инфраструктура: есть супермаркеты, медицинские центры, кафе и кинотеатр. Вблизи ЖК возводится государственная четырехэтажная школа на 1 100 мест, а несколько лет назад ГК «Садовое кольцо» построила здесь современный детский сад в виде настоящего замка «Сад Град», в котором уже действуют частные и государственные группы.

Комплекс расположен недалеко от Москвы-реки вдали от шумных трасс и производств. В домах ЖК предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, келлеры для жителей квартир, колясочные и просторные лобби.