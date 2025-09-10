«Герои Подмосковья» продолжают обучение в Сенеже

Второй день модуля программы «Герои Подмосковья» стал настоящим погружением в устройство власти и практику управления регионом, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Заместитель директора Института государственной службы и управления Президентской академии, кандидат юридических наук Тигран Занко выступил с лекцией о государственном устройстве России и системе публичной власти. Он показал, как работает вертикаль управления и почему именно взаимодействие разных уровней власти формирует устойчивость государства.

Министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова поделилась региональным опытом работы с жителями. Она рассказала о практиках обратной связи, механизмах учета запросов граждан и подчеркнула, что именно диалог с людьми становится основой эффективной работы органов власти.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин подробно остановился на вопросах информационной политики региона. Он объяснил, как власть выстраивает коммуникацию с обществом, формирует прозрачность своей работы и реагирует на вызовы в медиапространстве.

Участники программы получили возможность не только услышать экспертов, но и задать вопросы о том, как теоретические знания воплощаются в повседневной практике управления. Для многих это стало важным шагом к пониманию того, как они сами смогут применить свой опыт в новых ролях — уже в органах власти и муниципалитетах.

«Ваш опыт — это прочный фундамент для новой миссии. Перед вами открывается другой фронт — служба людям в гражданской жизни. Здесь также нужны дисциплина, решительность, командный дух и ответственность за результат. Сегодня ваша задача — быть рядом с жителями, слышать их и помогать так же самоотверженно, как вы делали это в строю. Маленькие трудности не должны превращаться в большие проблемы — и именно вы способны не допустить этого», — подчеркнула Юлия Губанова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.