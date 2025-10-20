Гарбузов: в Зеленограде начали пусконаладку оборудования на заводе

В Зеленограде на производстве, строящемся по столичной программе стимулирования создания мест приложения труда, стартовали монтаж и пусконаладка оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Завод по производству архитектурных стеклопакетов ГК STiS площадью 21,7 тыс. кв. м возводится на участке более 4,5 га.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в Зеленограде появится новое современное предприятие. Завод возводится на территории промышленно-строительного комплекса площадью 80 тыс. кв. м на участке 17 га. Реализация проекта обеспечит создание свыше 800 рабочих мест, из которых более 290 появятся непосредственно на новом объекте. Данный подход позволяет формировать современные производственные кластеры, привлекать инвестиции в экономику города и создавать новые возможности для трудоустройства москвичей», — отметил Анатолий Гарбузов.

На объекте ведется монтаж автоматизированных линий для обработки стекла формата «джамбо», там будут проводить закаливание и термоупрочнение, обработку кромки, эмалирование, производство триплекса и сборку различных видов стеклопакетов, включая структурные и «с зубом».

В четырех мероприятиях принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и примененных материалов.

«Реализуя проекты, мы используем передовые методы строительства с учетом индивидуальных технологических особенностей каждого предприятия. Именно синергетический подход в работе генподрядчика, технических специалистов, поставщиков и экспертов компании STiS при монтаже и пусконаладке гарантирует высокое качество продукции и точность исполнения даже самых сложных архитектурных решений. Оборудование поступает на площадку поэтапно, в соответствии с планом установки», — сказал директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков.

Группа компаний STiS является экспертом в производстве стеклопакетов и стеклоизделий для частного и коммерческого архитектурного остекления. В состав группы входят восемь производственных площадок в разных регионах России, 32 линии сборки и пять линий закаливания. Новый завод в Зеленограде станет частью промышленно-строительного комплекса ГК ФСК, усиливая потенциал отрасли и создавая современные рабочие места.

«На производстве будут применяться современные технологии обработки крупноформатного стекла „джамбо“ и инновационное оборудование, которое ранее не использовалось в России — системы автоматизированного перемещения стекла. Такой подход в организации процесса на 80% оптимизирует физическую работу персонала, снижает уровень брака и структурирует производство, что позволяет повысить производительность и точно планировать доставку продукции», — добавил технический директор проекта группы компаний STiS Олег Максюта.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 250 объектов общей площадью 7,8 млн кв. м. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,7 трлн рублей, что позволит создать почти 340 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики мегаполиса.