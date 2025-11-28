Гарбузов: в Савелках реализуют технопарк в рамках промышленного комплекса

В соответствии со стратегией развития промышленности Москвы, которую утвердил мэр Сергей Собянин, к 2030 году в городе планируется существенно увеличить объем производственной инфраструктуры. Значительный вклад в это внесет сооружение промышленных объектов силами частных инвесторов. Примером такого подхода служит реализация масштабного инвестиционного проекта в Зеленограде — строительство технопарка в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что Москва активно внедряет ряд эффективных программ, нацеленных на строительство современных производственных площадок, которые соответствуют высоким стандартам технологичности и комфорта.

«Одним из таких примеров станет новый технопарк в Зеленограде — четвертый и финальный объект промышленно-строительного комплекса, общая площадь которого превысит 80 тыс. кв. м. После реализации проекта совокупно здесь будет создано свыше 800 новых рабочих мест, более 270 из них — непосредственно на базе нового технопарка», — рассказал Гарбузов.

В структуре нового технопарка запланированы производственный корпус с административно-бытовыми помещениями, контрольно-пропускной пункт, парковочные зоны, площадки для погрузочно-разгрузочных работ, а также зоны отдыха и благоустройства.

Механизм масштабных инвестиционных проектов (МаИП) успешно действует в столице с 2016 года. Бизнес получает земельные участки в аренду, а город — новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления. Для инвесторов, открывающих в Москве новые производства, созданы максимально выгодные условия: с марта 2022 года арендная плата за участок составляет символический один рубль в год.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Екатерины Соловьевой, для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству промышленного Технопарка город передал инвестору примерно 4,5 га земли. Общая площадь формирующегося в Зеленограде промышленно-строительного комплекса превышает 17 га. Все участки для реализации проектов предоставлены инвестору на льготных условиях — всего за один рубль в год.

«Такая мера является существенной поддержкой для реализации промышленного и экономического потенциала города и создания новых мест приложения труда. Всего в столице реализуется более 100 промышленных МаИП», — уточнила Соловьева.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство производственного объекта на участке площадью более 4,4 га. Вскоре после этого застройщик уведомил о начале работ, и инспекторы комитета сформировали программу контрольно-надзорных мероприятий. Первая выездная проверка запланирована на 4-й квартал текущего года. Специалисты проверят, соответствуют ли выполняемые работы и применяемые материалы утвержденному проекту. При этом профилактика возможных нарушений остается ключевым приоритетом «Контроля Москвы», в структуру которого входит Мосгосстройнадзор. Сотрудники ведомства окажут застройщику консультационную помощь на всех стадиях строительства.

На текущий момент на объекте уже завершены работы по фундаменту, ведется монтаж металлоконструкций, фасадов, кровли и инженерных сетей.

«Технопарк — последний строящийся объект на территории промышленно-строительного комплекса, и его завершение станет важным этапом для всего проекта. Партнерство с городом позволяет нам строить не только здания, но и будущее для жителей, создавая новые рабочие места и способствуя экономическому росту региона», — отметил директор проектов государственной компании ФСК Максим Рыбаков.

Ранее Собянин обозначил основные векторы промышленного развития Москвы, указав, что в рамках программы МаИП в городе уже было введено 10 современных производственных площадок, где создано более 4 тыс. рабочих мест. Всего же по программе МПТ запланировано строительство как минимум 30 промышленных объектов, которые обеспечат свыше 22,3 тыс. рабочих мест.

Масштабные инвестиционные проекты выступают одним из главных инструментов развития экономики города. Они дают инвесторам возможность на льготных условиях строить производственные, социальные и коммерческие объекты, беря на себя обязательства по созданию новых рабочих мест.

Программа по стимулированию создания мест приложения труда действует с 2020 года и распространилась на почти все районы столицы. Инвесторам предстоит построить более 250 объектов общей площадью 7,8 млн кв. м.

В их числе — новые промышленные предприятия, офисные и торговые комплексы, объекты образования, культуры и спорта.

Суммарный объем инвестиций в развитие Москвы превысит 2,7 трлн рублей, что позволит открыть около 340 тыс. новых рабочих мест практически во всех секторах городской экономики.