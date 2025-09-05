Гарбузов: в Обручевском районе строят деловой комплекс по горпрограмме

В Юго-Западном административном округе Москвы продолжается возведение бизнес-центра Level work Воронцовская. Данный проект осуществляется в соответствии с городской программой, направленной на стимулирование создания новых рабочих зон, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что формирование новых точек занятости в шаговой доступности от жилья — ключевая цель городской программы, в русле которой в Обручевском районе ведется строительство бизнес-центра.

«Общая площадь объекта составит более 44 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию здесь появится около 1,5 тыс. рабочих мест, что обеспечит новые возможности занятости для москвичей и будет способствовать развитию деловой инфраструктуры Юго-Западного административного округа», — отметил Гарбузов.

В бизнес-центре категории А будут расположены офисные помещения, супермаркеты, фуд-холл, коворкинг, медцентр, фитнес-клуб и спортивные залы. Комплекс гармонично интегрируется в городское пространство — с прилегающими кварталами и станцией метро его свяжет обустроенный пешеходный бульвар. Также будет полностью реорганизована adjacent территория: появятся новые рекреационные зоны, будет проведено озеленение и обустроена проездная часть.

Строительная площадка находится в Обручевском районе по адресу: ул. Академика Семенихина, з/у 2.

«Наш бизнес-центр как сбалансированная экосистема, где сотрудникам не придется тратить время на дорогу между встречами, спортзалом, обедом или врачом. Все — от коворкинга и переговорных до фитнеса, фуд-холла для ланча с коллегами и медцентра — в одном здании, чтобы освободить время и решить часть бытовых вопросов сотрудников», — отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Программа по стимулированию создания точек приложения труда действует с 2020 года и распространилась на практически все районы столицы. Инвесторы построят более 230 объектов суммарной площадью свыше 6 миллионов квадратных метров.

В их число войдут новые промышленные производства, офисные и торговые комплексы, заведения образования, культуры и спорта.

Суммарный объем инвестиций в развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест превысит 2,2 трлн рублей, что позволит сформировать более 310 тыс. новых вакансий в большинстве секторов городской экономики.