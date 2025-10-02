Гарбузов: в бизнес-центре на юго-западе столицы откроется фитнес-клуб

В Обручевском районе ведется реализация бизнес-центра Level Work «Воронцовская», который возводится по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

После завершения всех работ тут появится фитнес-клуб площадью более 1650 кв. м.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда играет ключевую роль в развитии городской экономики, обеспечивая появление современных объектов и новых рабочих мест. В 23-этажном комплексе общей площадью 44,7 тыс. кв. м, возводимом на юго-западе столицы, будут предусмотрены современные условия не только для работы, но и для повседневной жизни. Здесь разместится фитнес-клуб, что особенно важно для жителей столицы, стремящихся поддерживать активный образ жизни. Резиденты бизнес-центра получат доступ к полноценной инфраструктуре — от спортивных и общественных пространств до зон питания и рабочих площадок. В результате объект обеспечит порядка 1,5 тыс. рабочих мест и станет новым центром деловой активности района», — уточнил Гарбузов.

Фитнес-клуб разместится на втором этаже комплекса и войдет в состав инфраструктуры проекта. Также в здании оборудуют офисы класса А, супермаркеты, фуд-холл, коворкинг, медицинский центр и спортивные залы.

«Для нас важно, чтобы в проектах Level work гармонично сочетались комфортные офисные пространства и инфраструктура для полноценной жизни. Фитнес-клуб в составе бизнес-центра на “Воронцовской” — яркий пример такой концепции: он позволит сотрудникам совмещать работу и заботу о здоровье, а жителям соседних домов — буквально в нескольких шагах от дома заниматься спортом. Такой интегрированный формат сделает офисный комплекс органичной частью Обручевского района и новым центром притяжения для горожан», — добавила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Комплекс будет интегрирован в городскую среду посредством благоустроенного пешеходного бульвара, который соединит его с прилегающими кварталами. Территория вокруг здания также будет преобразована: предусмотрены устройство зон отдыха, озеленение и организация проезда.

«Регулярные занятия фитнесом становятся образом жизни горожан: уровень проникновения данной услуги в Москве достиг 16,5%, особенно активно она развивается в среде сотрудников деловых центров. Level work Воронцовская - наш второй проект с девелопером Level Group, удачный пример комплексной интеграции всех значимых функций современной деловой среды на самом высоком уровне, включая фитнес-клуб. Более половины клиентов начинают занятия в клубах впервые в жизни. В этот момент особенно важно, чтобы клуб находился рядом с домом или офисом — это облегчает первые шаги и помогает новичкам уверенно включиться в регулярные тренировки», — сказал директор по развитию DDX Fitness Владимир Курдин.

Строительство ведется рядом со станцией БКЛ «Воронцовская», в непосредственной близости от станции метро «Калужская» и Третьего транспортного кольца. На объекте завершены монолитные работы.