Гарбузов: с бизнес-кластером LAKES в Москве появится более 3 тыс рабочих мест

В западной части Москвы в рамках городской программы поддержки занятости ведется строительство передового бизнес-кластера. В настоящее время в Очаково-Матвеевском подходит к концу первый этап проекта LAKES, призванного стать центральным элементом нового делового района на западе Москвы, об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Новый бизнес-кластер, создаваемый при поддержке программы стимулирования трудоустройства, объединит в себе современные офисы и зоны для публичных мероприятий.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) позволяет формировать современные деловые центры, которые становятся точками притяжения для бизнеса и создают новые возможности для горожан. В Очаково-Матвеевском районе строится многофункциональный комплекс общей площадью 57,4 тысячи квадратных метров, из них 37,9 тысячи квадратных метров будет реализовано по программе МПТ, благодаря чему будет создано более трех тысяч рабочих мест», – отметил Гарбузов.

В структуре многофункционального комплекса предусмотрено наличие трехэтажного торгового центра, занимающего около 22 тысяч квадратных метров, с зоной фудкорта и современным фитнес-центром. Архитектурный проект предполагает объединение офисных пространств с 4 по 18 этажи в восемнадцатиэтажном здании с общественной зоной, формируя инновационную среду.

В соответствии с указаниями мэра Москвы Сергея Собянина, в городе уделяется приоритетное внимание высоким стандартам качества коммерческой и деловой недвижимости.

Комплекс находится в непосредственной близости от метро «Озерная», что обеспечивает удобную транспортную доступность. Жильцам предлагается подземная парковка, а также возможность оборудования зарядных станций для электрокаров. В здании применены передовые технологические разработки: система климат-контроля «чиллер-фанкойл» с автоматической настройкой параметров температуры и минимизацией звука, лифты с уникальным дизайном, офисные помещения с террасами и свободой индивидуальной планировки.

«В LAKES резиденты получают целостную городскую экосистему с сервисами, транспортной доступностью и общественными функциями. Этот проект формирует десятки тысяч квадратных метров новых рабочих мест и усиливает запад Москвы как точку деловой активности», – сказал представитель компании FORMA Антон Валявин.

Начиная с 2020 года в Москве действует программа по поддержке формирования рабочих зон, охватившая почти все городские округа. В рамках программы застройщики построят свыше 250 зданий, занимающих 7,8 млн кв. м.

В числе этих объектов — современные заводы, деловые и торговые комплексы, организации в сфере образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в городское развитие и формирование трудовых ресурсов составит более 2,7 трлн рублей, что даст возможность обеспечить примерно 340 тысяч новых вакансий почти во всех секторах городской экономики.