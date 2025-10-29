Гарбузов: реализовано 12% объектов программы стимулирования создания мест труда

В столице 12% всех объектов от общего объема согласованного строительства по программе стимулирования создания мест приложения труда были введены в эксплуатацию, заявил в ходе пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Среди реализованных проектов — 6 технопарков, более 20 образовательных организаций, 5 офисно-деловых центров, 4 торговых комплекса, 2 логистических центра, а также музей и спортивный комплекс.

«Столица продолжает реализацию программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня в городе уже введены в эксплуатацию 40 современных объектов общей площадью около 900 тыс. кв. м. На этих площадках организовано порядка 30 тыс. рабочих мест, что позволяет не только расширять возможности трудоустройства москвичей, но и формировать современную инфраструктуру для деловой и производственной активности во всех округах Москвы», — подчеркнул Гарбузов.

Треть введенных в эксплуатацию объектов программы стимулирования создания мест приложения труда приходится на промышленную инфраструктуру, включая современные технопарки и производственные комплексы. Для реализации этих проектов в бюджет города было привлечено порядка 193 млрд рублей инвестиций.

Ранее разрешительную документацию на ввод объектов в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров.