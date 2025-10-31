Гарбузов: 182 тыс кв м недвижимости ввели в строй с начала года по программе МПТ

С начала 2025 года в Москве в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было введено в эксплуатацию 14 объектов, совокупная площадь которых составила порядка 182 тыс. кв. м. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что реализация программы стимулирования создания мест приложения труда ориентирована на системное развитие городской экономики. С начала 2025 года ввели в эксплуатацию 14 объектов, где организовано более 4,2 тыс. новых рабочих мест.

«За время действия программы уже построено 40 современных комплексов общей площадью около 0,9 млн кв. м, что позволило обеспечить организацию около 30 тыс. рабочих мест. Это подтверждает эффективность выбранного подхода и высокий интерес инвесторов к развитию столичной инфраструктуры», — отметил Гарбузов.

В перечень объектов, построенных по данной программе, включены более 20 школ и детских садов, 6 технопарков, 5 офисно-деловых центров, 4 торговых комплекса, 2 логистических центра, спортивный комплекс и музей.

Развитие промышленной инфраструктуры занимает ключевое место в программе: на этот сегмент приходится треть от всех введенных в эксплуатацию площадей. В шести возведенных корпусах разместились производства строительной продукции, профессиональной косметики, IT-оборудования, микроэлектроники, медицинской техники и ветеринарной фармацевтики. Совокупный объем частных инвестиций в эти проекты превысил 193 млрд рублей.

Для города ценно не только формирование условий для возникновения новых промышленных объектов, но и предоставление инвесторам долгосрочных стимулов для их воплощения. В связи с этим, начиная с 2025 года, коэффициент для расчета льготы в рамках программы для строительства производственных площадок был повышен на 14%. Подобная мера повышает инвестиционную привлекательность проектов для бизнеса и дает возможность направлять сэкономленные средства на внедрение передовых технологий и организацию дополнительных рабочих мест.

Ранее разрешительную документацию на ввод этих объектов оформил Мосгосстройнадзор.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и распространилась на почти все районы Москвы. Инвесторы планируют построить свыше 250 объектов суммарной площадью 7,8 млн кв. м.

В их числе — новые промышленные предприятия, торговые и офисные центры, а также объекты образования, спорта и культуры.

В общей сложности в развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест будет привлечено более 2,7 трлн рублей, что позволит сформировать свыше 340 тыс. новых рабочих мест в большинстве отраслей экономики столицы.