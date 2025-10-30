Гарбузов: 14 тыс кв м объектов для культуры и спорта построили по программе МПТ

В рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест общая площадь введенных в эксплуатацию объектов культуры и спорта превысила 14 тыс. кв. м. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что программа стимулирования создания мест приложения труда ориентирована не только на промышленную и деловую инфраструктуру, но также включает проекты в культурной и спортивной сферах, что напрямую сказывается на улучшении качества жизни горожан.

«В столице уже введено в эксплуатацию два таких объекта. Их появление обеспечило более 250 новых рабочих мест и одновременно дало городу современные пространства, востребованные жителями для досуга и занятий спортом. Такой подход подчеркивает универсальность программы, которая формирует сбалансированную городскую среду и поддерживает развитие различных отраслей», — сказал Гарбузов.

Первым из таких объектов стал музей в Даниловском районе. Его выставочные пространства могут единовременно принимать до 1,5 тыс. гостей, а осуществление проекта позволило трудоустроить около 200 человек из Южного административного округа.

Кроме того, в Басманном районе был открыт первый спортивный объект, построенный в составе жилого комплекса. Он предоставит возможности для работы более чем 70 жителям столицы. Оба проекта иллюстрируют одну из главных целей программы — развитие в районах проживания москвичей не только современных рабочих зон, но и общественных площадок, позволяющих горожанам организовывать досуг в шаговой доступности от дома.

Программа стимулирования создания рабочих мест действует с 2020 года и распространилась на все округа столицы. Инвесторы построят свыше 250 объектов, чья совокупная площадь достигнет 7,8 млн кв. м.

В их числе — новые промышленные производства, офисные и торговые комплексы, а также учреждения образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие городской инфраструктуры и формирование рабочих мест превысит 2,7 трлн рублей. Это позволит создать более 340 тыс. новых вакансий в большинстве секторов экономики Москвы.