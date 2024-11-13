Гаражно-торговый комплекс в ЖК «Серебрица» Красногорска готов на 20%

Гаражно-торговый комплекс в ЖК «Серебрице» готов на 20%. Восьмиэтажный объект возводится на территории ЖК в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Парковочное пространство рассчитано на 1 150 машино-мест. В настоящее время на объекте проводится подготовка к устройству инженерных систем, обратная засыпка пазух котлована и пятна застройки под возведение силовой плиты 1-го этажа.

На первом этаже комплекса запланировано размещение торгового центра. Остальную площадь займет паркинг. Строительство ГТК планируется завершить во II квартале 2026 года.

В жилом комплексе «Серебрица» застройщик «Сити21» возвел 5 жилых корпусов высотностью 8-12 этажей, на 2 046 квартир. Дома в миниполисе построены блоками, образуя закрытые контуры, внутри которых располагаются тихие дворы. В ЖК есть собственная инфраструктура: детский сад для 250 малышей и школа на 825 мест. «Серебрица» соседствует с Опалиховским лесопарком и Елисаветинским храмом, в шаговой доступности находится станция МЦД «Опалиха».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.