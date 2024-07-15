Футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом появится в Дзержинском

Директор СШ «Орбита» в округе Дзержинский Иван Сирош рассказал о том, как продвигается реконструкция спортивного объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сирош сообщил, что месяцем ранее, 12 и 13 июня подрядчик оградил территорию, куда на следующий день зашла техника. Далее строители подготовили площадку.

«На сегодня с поля снят слой земли в 15 см. Демонтированы беговые дорожки и покрытие под ними толщиной 25-30 см. По поручению главы города Андроника Пака этим грунтом отсыпается детская площадка за домом № 10 по улице Дзержинской», — сообщил Иван Сирош.

Он добавил, что отработка будет использована и на территории, где ранее планировалось построить Ледовый дворец.

Площадку под футбольное поле и беговые дорожки трамбуют вибрационным катком. Затем здесь уложат щебень крупной и средней фракции. Следом — термоизоляционную ткань. Далее на поле сформируют большой змеевик из трубы. Сверху на него будет отсыпан и укатан слой грунта.

На вершине этого пирога уложат газон высотой 6 мл. А на нем будет специальная отсыпка из резиновых гранул и песка. И если натуральный газон нужно косить, размечать, убирать, полоть, поливать, то искусственный только прочесывать специальной щеткой, чтобы поднимался ворс.

Трубу для подогрева поля запитают от проходящей рядом теплотрассы диаметром 500 миллиметров. Подключение произведут через индивидуальный тепловой пункт размером 5 на 4 метра. На нем будут проводиться все регулировки, во время запуска и профилактических работ.

Продумана и система водоотведения. Само поле будет иметь небольшой наклон от центра вправо и влево. Влага будет собираться в специальную дренажную яму, в углу стадиона, и уходить с грунта. Благо, что здесь он песчаный и хорошо фильтрует и пропускает сток.

Оборудуют и беговые дорожки. Рядом со спортивной школой разместят скамейки для запасных игроков, оборудованные навесами, а с противоположной стороны поля — крытые мобильные трибуны на 500 мест.

Появится здесь и модульная раздевалка. Еще одну поставят на площадке между уличными тренажерами и старым полем с искусственным газоном. Там планируют заливать зимой каток.

На виражах, за воротами, сделают огражденные спортплощадки. На одной из них можно будет играть в баскетбол и мини-футбол. На другой в волейбол и бадминтон. А на третьей заниматься силовой гимнастикой.

Работы на стадионе «Орбита» выполняются в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Подготовкой основания и установкой футбольного поля занимается ООО ремонтно-строительное предприятие «Топса».

Согласно контракту, завершиться работы должны 30 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.